Pozycjonowanie i SEO. Poradnik dla dziennikarzy internetowych

Jak napisać artykuł, który pojawi się wysoko w wynikach wyszukiwania Google? Czy stosowanie zasad SEO musi negatywnie wpływać na jakość tekstu? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla redaktorów i dziennikarzy i dowiedz się, jakie są praktyki polskich mediów w tym zakresie.

Jak podaje serwis statcounter.com w Europie z wyszukiwarki Google korzysta 92% internautów. Konkurencja praktycznie nie istnieje. W Polsce wynik jest jeszcze wyższy. Z październikowego raportu Gemius/PBI wynika, że z Google korzysta ponad 94% polskich użytkowników sieci.

Co to oznacza? Jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Dlatego dziennikarze internetowi powinni znać podstawowe zasady pozycjonowania i SEO, czyli Search Engine Optimization. Dzięki temu, tworzone przez nich treści mają szanse przebić się przez gąszcz konkurencji i dać się znaleźć internautom.

SEO w polskich mediach internetowych

Od kilku lat największe polskie media internetowe stawiają coraz większy nacisk na kwestie pozycjonowania i SEO. Praktycznie wszyscy liczący się wydawcy mają już dzisiaj w swoich strukturach osobne działy, zajmujące się pozycjonowaniem treści. Sami dziennikarze przechodzą też szkolenia, jak na co dzień tworzyć treści pod kątem ich lepszej ekspozycji w Google.

Z jakim skutkiem? Spośród czterech największych polskich mediów internetowych (według grudniowej fali badania Gemius/PBI) najlepiej z pozyskiwaniem ruchu z Google radzi sobie portal Onet. Jak wynika z analizy grudniowych statystyk, udostępnianych przez platformę Similarweb.com, miesięcznie z wyszukiwarki Onet pozyskuje ponad 70 milionów wizyt. To z kolei oznacza, że prawie jedna czwarta ruchu na portalu to efekt działań SEO.

Na drugim biegunie jest Gazeta.pl, która prezentuje się najsłabiej z tak zwanej “wielkiej czwórki” w liczbach bezwzględnych. Z Google pozyskuje tylko 15,1 mln wizyt miesięcznie. Najsłabsza pod względem udziału ruchu z wyszukiwarki w całym ruchu w portalu jest Wirtualna Polska, która w ten sposób pozyskuje tylko 13,2% wizyt. Wygląda więc na to, że wszyscy mają jeszcze spory potencjał do usprawnień.

Liczba wizyt w portalu pozyskanych z wyszukiwarki Udział ruchu z Google w skali całego ruchu portalu Miesięczna liczba użytkowników Onet.pl 71,6 mln 22,3% 17,3 mln Wirtualna Polska – wp.pl 42,5 mln 13,2% 14,8 mln Interia.pl 33,4 mln 19,2% 13,2 mln Gazeta.pl 15,1 mln 15,2% 9,5 mln

Źródło: analiza własna na podstawie danych similarweb.com

Główne zasady dziennikarskiego SEO

Co twórcy mediów mogą w takim razie robić, by zwiększyć skuteczność pozyskiwania ruchu z wyszukiwarki? Z raportu opublikowanego przez Chitika.com wynika, że ponad 90 procent ruchu z Google to kliknięcia na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Na kolejne strony mało kto zagląda. Dlatego, żeby poprawić swoje szanse na pierwszą stronę Google, stosuj w swojej pracy te zasady:

Tytuł

Najważniejszy element pozycjonowania. Im lepiej dopasowany do tego, co internauta wpisze w pole wyszukiwarki, tym większe szanse na wyższą pozycję. Dlatego tworząc tytuł, zamień się na chwilę miejscami z czytelnikiem. Zastanów się, co wpiszesz w Google, szukając tematu, o którym piszesz. A potem tak właśnie zacznij tytuł. To twoja fraza kluczowa. Największą siłę mają jej cztery pierwsze słowa. Użyj frazy kluczowej właśnie tutaj, a dalszą częścią tytułu zainteresuj, zaintryguj, zaszokuj (tylko z umiarem!) czytelnika. I pamiętaj, żeby nie przekroczyć długości 70 znaków. Jeśli przesadzisz, Google twój tytuł utnie.

Wstęp/lead

Ma nieco mniejszą wartość w pozycjonowaniu niż tytuł. Ale też jest ważny. Przede wszystkim dlatego, że lead pojawia się w Google jako opis tytułu. Masz więc mniej więcej 150 dodatkowych znaków, żeby zachęcić internautę do kliknięcia właśnie twojego linku w Google. Wykorzystaj je dobrze! A z punktu widzenia SEO, dobrze jest użyć w pierwszym akapicie raz jeszcze frazy kluczowej..

Długość artykułu

Google lubi przekrojowe, wyczerpujące podejście do tematu. To nie znaczy, że masz za wszelką cenę rozdmuchiwać temat, ale warto zasygnalizować algorytmom Google, że twój artykuł to coś więcej, niż krótka wzmianka. Dobre minimum, wynikające z doświadczeń pozycjonerów i analiz SEO, to 300 słów. Czyli około 1500-2000 znaków ze spacjami.

Słowa kluczowe

Żeby jeszcze zwiększyć szansę na pojawienie się artykułu w wynikach wyszukiwania frazy, której używasz w tytule, powtórz ją kilka razy w treści. Używaj jej naturalnie, z zastosowaniem synonimiki i tam, gdzie faktycznie jest to uzasadnione. I rób to z umiarem – jeśli przesadzisz, Google może uznać artykuł za tak zwany spam. Karą za takie działania SEO może być wyrzucenie strony z wyników wyszukiwania! Bezpieczne nasycenie to 1-2 procent całej treści. Czyli w artykule na 2000 znaków słowa kluczowego użyj maksymalnie cztery razy.

Formatowanie tekstu

Google lubi teksty, które są czytelne. I coraz więcej uwagi przykłada do formatowania. Dlatego pamiętaj, żeby dzielić swój artykuł na akapity. Używaj też śródtytułów. Jeśli masz możliwość, formatuj je w CMS jako “nagłówek 2”. To sygnał dla Google, pomagający w pozycjonowaniu, dlatego warto w którymś śródtytule użyć przynajmniej raz frazy kluczowej lub jej wersji. Ważne fragmenty tekstu pogrub. W ten sposób zarówno czytelnikowi jak i algorytmom Google zasygnalizujesz, że są ważne.

Tabele, listy

Jeśli masz możliwość, używaj w artykule tabel i list wypunktowanych albo numerowanych. Usystematyzowane dane będą dzięki temu łatwiejsze w odbiorze dla internautów. A Google przyznaje dodatkowe punkty za takie urozmaicenia.

Długość i czytelność zdań

Tak zwana czytelność (ang. readability) jest parametrem, który ma coraz większy wpływ na ocenę jakości treści przez Google. Dlatego warto i na ten punkt zwrócić uwagę pod kątem SEO. Staraj się nie używać zdań dłuższych niż 20 słów. W artykule nie powinno być ich więcej niż 25 procent. Staraj się też używać prostego języka, bez zbyt skomplikowanych słów. Automaty potrafią to ocenić! To tak zwany FOG index – indeks mglistości. Stopień skomplikowania swojego tekstu możesz sprawdzić na przykład na stronie http://gunning-fog-index.com. Dla tekstów po polsku: http://www.logios.pl. Postaraj się zmieścić w okolicach 10 punktów.

Linki w treści

W pozycjonowaniu bardzo ważne są linki, kierujące do twojego artykułu, ale zasada działa też w obie strony. Jeśli odwołujesz się do innych tekstów ze swojej strony – podlinkuj je w treści i dodaj linki do nowego artykułu w kilku tekstach archiwalnych. Dzięki temu dasz sygnał algorytmom Google, że cała twoja strona zajmuje się danym tematem. Dwa, trzy linki w artykule dadzą też możliwość twoim czytelnikom poszerzyć wiedzę na temat, o którym właśnie piszesz.

Grafiki i filmy

Urozmaicaj artykuły zdjęciami i filmami. Multimedia nie tylko uatrakcyjniają odbiór internautom, ale wpływają również na pozycjonowanie. Oczywiście, dodawaj je z umiarem, żeby nie odciągały uwagi od treści. Powinny twój artykuł uzupełniać.

Podpisywanie i opisywanie zdjęć

Pamiętaj jednak, żeby dodając do artykułu elementy graficzne, odpowiednio je opisać. Jeśli masz taką możliwość w CMS – zawsze uzupełniaj pola dotyczące opisu zdjęć i grafik (ALT). I użyj w opisie frazy kluczowej. Możesz jej też użyć w nazwie dodawanego pliku (np. fraza-kluczowa.jpg). Dzięki temu Google może wyświetlić obrazek w wynikach wyszukiwania grafiki Google Images. A ty zdobędziesz dodatkowy ruch i odbiorców.

Zdjęcie: © Tumisu / Pixabay, CC0